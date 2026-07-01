Nicky Jam envía su avión privado con ayuda a Venezuela tras terremotos

El cantante Nicky Jam envió su avión privado con ayuda a Venezuela.

El cantante urbano Nicky Jam envió su avión privado con ayuda humanitaria para Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026.

El reguetonero anunció este martes 30 de junio de 2026 que enviará el primer vuelo con ayuda para el pueblo venezolano.

Según dijo en un video publicado en sus redes sociales, esta es la primera de las acciones que piensa emprender para ayudar a Venezuela tras los devastadores terremotos.

Nick Rivera Camino mostró el avión cargado con cajas de cartón en las que dijo que enviaba medicamentos, enlatados y artículos para bebé.

"Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan. A mi gente de Venezuela, no están solos, estamos con ustedes", escribió en sus redes sociales.

El avión privado de Nicky Jam es un Falcon 2000 de la marca Dassault y tiene capacidad para 10 personas.

De acuerdo con el reguetonero intérprete de 'El Amante', "estoy exhortando a más artistas" para ayudar a Venezuela y seguirá enviando insumos de primera necesidad.

En Venezuela se registran más de 2 200 muertos y miles de desaparecidos. Equipos de varios países permanecen en el sitio apoyando en labores de rescate e inspección de edificaciones.