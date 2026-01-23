Cancillería ecuatoriana dice que monitorea situación de niño detenido por ICE en EE.UU.

Un niño de 5 años fue detenido por ICE en Minnesota, Estados Unidos.

El niño Liam Conejo fue detenido en Minneapolis por agentes del servicio de migración (ICE) por lo que la Cancillería del Ecuador se pronunció la noche del 22 de enero de 2026 a través de un comunicado.

Según el boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Consulado de Minneapolis "solicitó de inmediato información oficial" al ICE para conocer la situación del menor.

Y añadió que el niño se encuentra "bajo su resguardo, debido a que su padre, el ciudadano ecuatoriano Adrián Alexander Conejo Arias huyó ante la presencia de los agentes de ICE", y dejó a su hijo en el vehículo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) insistió en que en estos casos los padres son consultados si desean ser deportados con sus hijos o ponerlos bajo custodia de una persona de su confianza.

La Cancillería apuntó que "se encuentra monitoreando la situación del menor a fin de precautelar su seguridad y bienestar", pero no se han compartido más detalles de la situación.

El arresto del niño ocurrió en Minneapolis, donde los agentes de ICE permanecen desde inicios del año en una de las más grandes operaciones contra migrantes, en la que una mujer estadounidense fue asesinada por un disparo de uno de los uniformados.

El niño fue detenido el 20 de enero de 2026 cuando ICE ejecutó una operación para capturar a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, "un inmigrante ilegal de Ecuador que fue LIBERADO en los EE. UU. por la administración Biden", escribió el DHS.

JD Vance defiende actuación de ICE

El vicepresidente JD Vance defendió la actuación de ICE y aseguró que el niño no fue detenido, sino que recibió atención y cuidado por parte de los agentes de migración.

“¿Qué iban a hacer? ¿Dejar que se congelara en la calle?”, cuestionó Vance ante los medios de comunicación tras referirse a la huida del ecuatoriano al llegar los agentes de ICE.