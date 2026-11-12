Nuevas amenazas contra escuelas en Italia, el Gobierno dice que no es necesario evacuar

La Policía revisa las instalaciones de la sescuelas tras falsas amenazas de bomba.

Varias escuelas fueron evacuadas en Italia por segundo día consecutivo, este jueves 12 de noviembre de 2026, debido a falsas amenazas de bomba enviadas por correo electrónico, informaron medios locales, si bien el Gobierno trató de tranquilizar a la población.

La administración de la primera ministra Giorgia Meloni afirmó que no había necesidad de desalojar los edificios a causa de esos mensajes, luego de que el miércoles 11 se vivieran escenas de pánico cuando se tuvieron que cerrar cientos de escuelas en todo el país europeo.

Ese día, miles de colegios, casi todos de la red pública italiana, recibieron por correo electrónico una advertencia, supuestamente procedente de una cuenta taiwanesa.

Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che abbiamo. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 11, 2026

Según la prensa, algunos centros educativos también fueron evacuados este jueves tras recibir nuevas amenazas de bomba por internet, esta vez procedentes de un remitente en Filipinas.

Las autoridades señalaron rápidamente el miércoles que los avisos, supuestamente firmados por un tal "Mijaíl Andropov" de "Misoginistán", eran un engaño.

Tras reunirse con los jefes de inteligencia y seguridad el miércoles, la primera ministra Meloni afirmó que los mensajes tenían como objetivo "infundir miedo" y señaló que los controles policiales "no habían encontrado nada en ninguna escuela".

En un comunicado emitido este jueves, el Gobierno señaló que "sin ninguna evidencia concreta que sugiera un peligro real más allá de la recepción de un correo electrónico masivo, no se deben evacuar los edificios".

Crece la preocupación en Italia y en el resto de Europa ante la posibilidad de que una serie de falsas amenazas de bomba en vuelos y de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados formen parte de una campaña de guerra híbrida.