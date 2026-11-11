Escuelas de Italia, Irlanda y Reino Unido fueron evacuadas por amenazas de bomba

Alumnos se reúnen cerca del Foro de Trajano tras evacuar la escuela "Ennio Quirino Visconti" durante una alerta de bomba, en Roma, el 11 de noviembre de 2026.

Cientos de escuelas de Italia, Irlanda y Reino Unido, en Europa fueron evacuadas por amenazas de bomba, este miércoles 11 de noviembre de 2026.

Más de 300 escuelas de toda Italia fueron evacuadas este miércoles tras una serie de falsas amenazas de bomba, informó la prensa local, si bien la primera ministra Giorgia Meloni aseguró que no existe un "peligro concreto".

Meloni dijo que había convocado una reunión del gobierno para más tarde después de que 312 instituciones educativas recibieran las amenazas, según los medios italianos.

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Las policías del Reino Unido e Irlanda investigaban, este miércoles 11, una serie de correos electrónicos amenazantes enviados a cientos de colegios, pero pidieron a los profesores que no evacuaran los centros, al considerar que carecían de credibilidad.

La Policía de Escocia señaló en un comunicado que, "nada hace pensar que representan una amenaza creíble", mientras que la de Irlanda del Norte informó que está investigando unos "correos electrónicos amenazantes", procedentes de una fuente "situada fuera del Reino Unido".

Estas alertas, sumadas a otros incidentes como los recientes ciberataques contra refrigeradores de supermercados, llevaron a algunos dirigentes y expertos a hablar de una posible guerra híbrida en el continente.

La semana pasada, una serie de falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales y también contra algunos medios de comunicación sacudieron a varios países europeos.