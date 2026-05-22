Trasladan a la Penitenciaría del Litoral a alias 'Polilla' tras insólito hecho en la cárcel de Bahía

Edwin Lucas, alias 'Polilla', permanece recluido en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, luego de su traslado desde la cárcel de Bahía, en el cantón Sucre, provincia de Manabí.

El cambio de prisión ocurrió tras el escándalo que protagonizó el privado de libertad dentro de la cárcel de Bahía.

Un video captó a Lucas junto a una guía penitenciaria, sentados en una cama de una de las celdas.

El hecho sacudió al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), que coordinó su traslado.

Su traslado se dio por seis causales, entre ellas por seguridad penintenciaria, posible comisión de delitos, afectación a la administración de la cárcel y riesgo de evasión.

¿Quién es alias 'Polilla'?

Edwin Lucas tiene 21 años, es el segundo al mando de Los Choneros en Tosagua y Sucre. La Policía Nacional lo detuvo en marzo de 2026, con un arma y 19 cartuchos en su poder.

Según la institución, registra al menos seis antecedentes penales y en el sistema judicial tiene cuatro procesos, uno de ellos por asesinato en 2025. Por este delito fue sobreseído en enero de 2026.

En lo que va del año, tiene dos procesos abiertos por armas de fuego, municiones y explosivos y por ingreso de objetos prohibidos a la cárcel.

En ambos casos, se someterá a audiencias de procedimiento abreviado. En la primera causa el 28 de mayo y por la segunda, el 8 de junio.