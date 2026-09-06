Comisión de Fiscalización aprueba juicio político contra David Rosero consejero del CPCCS

La noche de este sábado 5 de septiembre de 2026, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional avocó conocimiento y calificó la solicitud de juicio político en contra de David Rosero, actual consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La decisión fue adoptada con seis votos a favor durante una sesión virtual.

El proceso es impulsado por el asambleísta Sergio Peña, quien acusa al consejero Rosero de un presunto "incumplimiento de funciones".

La controversia que motivó este pedido de juicio político se originó hace un mes, tras la circulación de imágenes de cámaras de seguridad que sugerirían una supuesta reunión no oficial entre David Rosero y la abogada Inés Romero, una de las postulantes en el actual concurso de méritos y oposición para designar a la nueva Fiscal General del Estado.

Según la denuncia de Peña, el encuentro habría durado cerca de dos horas en un departamento ubicado en Cumbayá.

Con la calificación aprobada, la Comisión iniciará de inmediato el trámite correspondiente. En cumplimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la notificación oficial, tanto el asambleísta Peña como el consejero Rosero tendrán un plazo de 15 días para presentar sus respectivas pruebas de cargo y de descargo.

El presidente de la mesa legislativa, Ferdinan Álvarez, señaló enfáticamente que la sustanciación de este caso se desarrollará con estricto apego a los principios constitucionales y a la normativa vigente. Una vez concluida la fase de pruebas, la mesa deberá elaborar un informe recomendando al Pleno de la Asamblea si procede o no la censura y destitución del consejero.