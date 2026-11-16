Un empleado examina concentrado de cobre en un almacén de la mina de cobre de la canadiense First Quantum en Donoso, Panamá, el 21 de marzo de 2025.

Panamá emprenderá negociaciones con la filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals para reactivar una mina de cobre a cielo abierto clausurada en 2023 por violación de las normas, incluidas las ambientales, anunció este lunes 16 de noviembre el presidente José Raúl Mulino.

Ubicado en el Caribe, el yacimiento representaba el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB de Panamá. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la concesión porque violaba normas ambientales y de licitación pública.

El cierre de operaciones de la mina, la mayor de Centroamérica a cielo abierto, se produjo tras semanas de protestas que paralizaron gran parte del país, aunque en las zonas cercanas a las instalaciones una parte de la población pide su reapertura por los puestos de trabajo que genera.

Panamá enfrenta reclamos por unos 27 000 millones de dólares (30% del PIB) por el cierre del proyecto, pero First Quantum paralizó su litigio a la espera de una decisión sobre la reapertura.

"He decidido ordenar el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá (filial de la canadiense) para explorar la posibilidad de un acuerdo" sobre "la reactivación de la actividad minera", anunció Mulino en cadena nacional, sin detallar cuándo comenzarán las plásticas.

Panamá tiene una ley que prohíbe concesiones mineras

El mandatario afirmó que el objetivo de la negociación es obtener los "mayores ingresos posibles", la generación "de millas de empleos" y la "prevención de posibles daños ambientales".

Una comisión ministerial entregó recientemente un informe al presidente en el que recomienda, sin precisar fechas, reactivar las operaciones con miras a realizar "un cierre ordenado" de las instalaciones.

En su anuncio de este lunes, Mulino reiteró que el objetivo a largo plazo es el "cierre viable, verificable y definitivo". También pidió "la finalización de todos los procesos arbitrales contra Panamá".