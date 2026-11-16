El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos por parte del clero

El papa León XIV concluyó este lunes 16 de noviembre de 2026 su visita apostólica a Perú y emprendió su vuelo de regreso hacia Roma, cerrando así su primera gira por Sudamérica.

Durante seis días, el sumo pontífice recorrió Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, movilizando a millones de fieles en un país con el que guarda un estrecho vínculo personal tras haber vivido allí más de dos décadas y obtenido la nacionalidad peruana.

Los momentos más virales de la gira papal en Perú

Más allá de las multitudes y sus mensajes sobre justicia y protección ambiental, la espontaneidad del pontífice en su tierra adoptiva dejó siete momentos que se viralizaron rápidamente en redes sociales:

León XIV canta el Himno Nacional



El profundo arraigo de León XIV con el país quedó en evidencia cuando entonó las sagradas notas del Himno Nacional del Perú visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas.

​

​Esta escena desató el aplauso y el orgullo de los asistentes bajo la consigna de "¡El papa es peruano!".

El viaje en el "papacóptero" hacia Cajamarca

​

​Para cumplir la promesa hecha en 2023 de regresar al rincón más lejano de su antigua diócesis de Chiclayo, el pontífice abordó un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú rumbo a Santa Cruz de Succhabamba.



La aeronave, bautizada como el "papacóptero", aterrizó en esta localidad andina de apenas 5 000 habitantes que se vio desbordada por decenas de miles de visitantes.

Impacto de un rosario cerca del ojo

​

​Durante su recorrido a la Base Aérea Las Palmas, en Lima, un rosario lanzado desde la multitud impactó cerca del ojo del sumo pontífice. Pese al susto León XIV no sufrió lesiones y continuó saludando con serenidad.

El brusco frenazo de su camioneta en Lima

​

​La caravana papal vivió segundos de tensión en las calles de la capital cuando el vehículo que transportaba al santo padre tuvo que frenar de golpe para evitar un accidente vial.



El "santo frenón", como bautizaron en redes al incidente, quedó registrado en video por varios testigos y acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas.

La inesperada barra "¡Chim Pum, Callao!"

​

​En el último día de su gira, el papa sorprendió a los chalacos al sumarse con entusiasmo a su tradicional barra y gritar: «¡Chim Pum, Callao! ¡Chim Pum, Callao!».



Este gesto espontáneo desató euforia colectiva y se convirtió en una de las postales más celebradas de su despedida.



El reencuentro con su compadre en Chiclayo

​

​En medio de la multitudinaria misa celebrada en Chiclayo, León XIV reconoció entre el público a Héctor Camacho, testigo de sus inicios pastorales y quien lo nombró padrino de su hija Mildred en 1996.



El pontífice hizo una pausa en su recorrido para acercarse, saludarlo y compartir un emotivo momento familiar.

