El papa León XIV llega a  Chiclayo, ciudad peruana de la que fue obispo

El papa León XIV llegó, este viernes 13 de noviembre, a su "querida" Chiclayo, la ciudad del norte de Perú en la que sirvió como obispo por casi ocho años y que lo espera con un gran fervor.

Pasada las 09:00, el avión en el que viajó el Papa aterrizó en Chiclayo. Emocionado, vestido de blanco, el Pontífice bajó del avión y recibió de un grupo de niños unas flores amarillas, al son de una banda que tocaba música tradicional de la costa norte peruana. Una estruendosa multitud lo recibió en las calles.

León XIV llegó el miércoles 11 de noviembre a Perú, donde vivió dos décadas, trabajó como misionero y obtuvo la nacionalidad peruana. Esta es la última etapa de una intensa gira sudamericana tras recorrer Uruguay y Argentina semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón.

León XIV celebrará por la mañana una misa multitudinaria en las pampas de Pimentel, una vasta extensión árida que bordea el océano Pacífico, a 15 kilómetros del centro chiclayano.

Miles de personas llegaron hasta allí caminando este viernes bajo un sol intenso. Bomberos disparaban desde sus camiones chorros de agua para hidratar a las muchedumbres. Por la tarde, el Papa se reunirá con religiosos y estudiantes de una universidad católica.

"Bienvenido a casa", dicen los afiches que abundan en los escaparates de los negocios. En el centro histórico de esta ciudad costera de 600 000 habitantes, su imagen es omnipresente.

"Es una alegría tener al papá chiclayano. Nos motiva mucho (...) darle la bienvenida", dice a la AFP Carmen Farroñán, de 32 años, que camina empujando con su marido el cochecito de su bebé para llegar a la misa.

En el primer discurso tras su elección como líder de la Iglesia católica y de sus 1 400 millones de fieles el año pasado, León XIV saludó a su "querida diócesis de Chiclayo".

El primer Papa estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, llegó el miércoles al país andino, donde vivió casi dos décadas. Tras recorrer Uruguay y Argentina, Perú es la última escalada de este viaje, que realiza pocas semanas después de someterse a una operación por un cáncer de pulmón.

En la plaza principal, cerca de la catedral, unas letras doradas presentan a Chiclayo como la "ciudad del papa León XIV". Una pantalla gigante proyecta las etapas de la gira de Robert Prevost, de 71 años, desde su llegada a Perú.

Incluso los dulces locales son preparados para la ocasión, como el King Kong, un postre vendido en una caja, que incluye un llavero con la figura del papá y una plegaria impresa.

La vida del Papa en Chiclayo

En Chiclayo, "Monseñor Robert", como los fieles siguen llamándolo, dejó el recuerdo de ser un obispo cercano a la gente.

"Podemos decir que fue hasta el último rincón de la diócesis de Chiclayo, que no tiene una geografía para nada fácil", dice Jorge Villegas, vicario general de ese obispado que lo conoció de cerca.

El religioso recuerda la "solidaridad" que demostró durante las graves inundaciones, sin dudar en calzar botas para acompañar a los afectados.

Durante la pandemia, "él fue el promotor de la construcción de dos plantas de oxígeno para atender a los que habían adquirido el covid", mientras el insumo escaseaba para tratar a los pacientes, narra.

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Cyntia López, operadora turística de 53 años, asegura haber recibido la bendición del entonces obispo Prevost en un momento difícil de su vida. "Siempre ha sido muy bueno, muy caritativo con la gente humilde, muy trabajador", recuerda.

Pahola Rojas, una secretaria de 40 años, lo recuerda como un sacerdote accesible. "Ha sido muy cercano a todos los pobladores (...). Uno lo podía encontrar en la calle, como cualquiera de nosotros, paseando, saludando y conversando", cuenta. "Generaba mucha confianza" y tenía "mucho carisma".

Además de la misa en las pampas de Pimentel y de reunirse con el clero y estudiantes, León XIV visitará en privado a la capilla San Óscar Romero, que él ayudó a reconstruir en uno de los barrios más modestos de Chiclayo.