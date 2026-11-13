Google lanza gafas inteligentes con IA que traducen idiomas y evitan grabaciones ocultas

Google presentó una nueva generación de gafas inteligentes con Gemini, capaces de traducir idiomas y responder preguntas sobre el entorno.

Google presentó una nueva generación de gafas inteligentes con inteligencia artificial (IA) que permiten traducir conversaciones, consultar direcciones y obtener respuestas sobre lo que una persona está viendo.

El lanzamiento, anunciado el jueves 12 de noviembre de 2026, marca el regreso de la compañía a este mercado, 13 años después de las primeras Google Glass.

Esta vez, la empresa apuesta por la integración de su asistente Gemini y por medidas de privacidad destinadas a evitar grabaciones sin consentimiento, uno de los principales cuestionamientos a este tipo de dispositivos.

¿Qué pueden hacer las nuevas gafas de Google?

Los dispositivos funcionan con Gemini y se conectan con aplicaciones como Google Maps, Calendar y Translate.

Entre sus principales funciones están:

Traducir en tiempo real más de 70 idiomas

Proporcionar indicaciones para llegar a un destino

Responder preguntas sobre objetos, lugares o señales que observa el usuario

Ofrecer asistencia mediante comandos de voz y una cámara integrada

¿Cómo evitarán que las personas graben a escondidas?

Google incorporó un indicador luminoso frontal que se activa durante las grabaciones, acompañado de un sonido de obturador que no puede silenciarse.

Si alguien intenta cubrir la luz, los sensores del dispositivo pueden detectar la obstrucción y bloquear la captura de imágenes.

Además, los videos tendrán una duración máxima de 90 segundos y la grabación se detendrá cuando el usuario se quite las gafas o pliegue sus patillas.

La compañía también restringirá las aplicaciones de reconocimiento facial y las transmisiones en directo desde estos dispositivos.

Google asegura que las imágenes utilizadas para consultar a Gemini difuminarán los rostros de otras personas y no se utilizarán para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. No obstante, estas protecciones no eliminan por completo el riesgo de grabaciones sin consentimiento.

¿Cuánto cuestan y cuándo estarán disponibles?

Las gafas fueron desarrolladas en colaboración con las marcas Warby Parker y Gentle Monster.

Los modelos de Warby Parker tendrán precios desde USD 395, mientras que los de Gentle Monster comenzarán en USD 449.

Los dispositivos pesan aproximadamente 41 gramos y ofrecen hasta nueve horas de autonomía. Su estuche permite realizar siete recargas adicionales.

Las reservas comenzaron el 12 de noviembre y las ventas en tiendas de Estados Unidos están previstas para el 10 de diciembre de 2026.