El papa León XIV llegó a Córdoba donde impartirá una segunda misa masiva en Argentina

El Papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil a su llegada para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba, Argentina.

El papa León XIV llegó, este martes 10 de noviembre de 2026, a Córdoba, donde cientos de miles de fieles lo esperan para su segunda misa masiva en Argentina, como parte de su gira por Sudamérica.

El lunes 9 de noviembre, unos 2,5 millones de personas se congregaron en el barrio de Palermo de la capital argentina, en la misa más multitudinaria de su pontificado hasta ahora. En Córdoba, unos 700 km al noroeste de Buenos Aires, se esperan al menos 800 000 personas.

En una mañana soleada y ventosa, el avión que trasladó al Papa aterrizó en el aeropuerto local poco después de las 09:00 locales, donde un centenar de personas, la mayoría niños, lo esperaban en la pista de aterrizaje.

https://t.co/7vK6SosSIs El papa León XIV pidió en Argentina una economía al servicio de las personas y que el crecimiento llegue a quienes enfrentan mayores dificultades. https://t.co/yi1m0Eilov — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 9, 2026

De buen ánimo, el Pontífice se tomó largos minutos para estrecharles las manos, posar para fotos, recibir regalos e impartir bendiciones.

A unos 25 kilómetros de allí, unos 200 000 fieles pasaron la noche en una vigilia al aire libre en el complejo estatal de fabricación de aviones Fadea, donde el papa celebrará la misa.

Los fieles, muchos de las provincias del norte de Argentina, soportaron una noche fría, envueltos en mantas y acurrucados en sus sillas plegables.

🕊️ https://t.co/NzqgGObzDS 👉 El papa León XIV advirtió en #Argentina que el progreso de una nación se mide por la inclusión de personas con #discapacidad. https://t.co/9SHE0O5e13 — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 9, 2026

"Tuvimos frío", dice envuelta en un poncho la vendedora de muebles Clara Juri, de 65 años, que viajó ocho horas en auto desde Mendoza. Apenas durmió una hora. Su deseo es que el Papa le "enseñe a los jóvenes a ser más amorosos, más respetuosos".

La espera se hizo más amena con mate y música en los altoparlantes. Walter Luna, de 46 años, trabaja en la planta automotriz Stellantis en Córdoba, una provincia con fuerte impronta industrial. Vino con su esposa y cuatro hijos.

"Vinimos para compartir la fe, la esperanza en familia, la esperanza que nos traiga la paz. En el país no estamos unidos, no luchamos como pueblo unido. Espero que (el Papa) nos ayude a unirnos", dijo a la AFP.