Paris Hilton acudió al Capitolio de Estados Unidos el 17 de noviembre de 2026 para exigir una ley contra las imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial.

La empresaria y figura televisiva Paris Hilton regresó al Capitolio de Estados Unidos el martes 17 de noviembre de 2026 para exigir la aprobación de una ley contra la difusión de imágenes y videos sexuales falsos generados con inteligencia artificial (IA).

Acompañada por las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Laurel Lee, Hilton denunció que más de 50 millones de personas han sido víctimas de imágenes sexuales manipuladas con inteligencia artificial, una cifra mencionada por la empresaria durante su intervención.

¿Qué propone la ley impulsada por Paris Hilton?

La iniciativa, denominada Ley DEFIANCE, busca que las víctimas de imágenes sexuales falsas, conocidas como deepfakes, puedan presentar demandas civiles contra quienes las creen o distribuyan sin autorización.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado estadounidense en enero de 2026, pero permanece estancado en la Cámara de Representantes.

Hilton pidió que la normativa sea aprobada antes de finalizar el año, pues advirtió que, de no concretarse, el proceso legislativo tendría que comenzar nuevamente en 2027.

Paris Hilton denuncia haber sido víctima de imágenes falsas

La empresaria explicó que esta problemática también la afecta personalmente. En intervenciones anteriores aseguró que más de 100 000 imágenes sexuales falsas de ella, generadas con inteligencia artificial, circulan en Internet.

Durante su comparecencia, Hilton cuestionó la falta de protección legal para quienes enfrentan este tipo de violencia digital, especialmente mujeres y adolescentes.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez también solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que someta el proyecto a votación.

La iniciativa cuenta con apoyo de legisladores demócratas y republicanos. Durante la presentación participaron dos jóvenes que denunciaron haber sido víctimas de este tipo de imágenes cuando eran adolescentes