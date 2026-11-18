Los cuerpos de un padre y su hijo fueron encontrados en el Fuerte Militar Huancavilca

Los cuerpos de un padre y su hijo fueron encontrados la noche del martes 17 de noviembre en una zanja ubicada dentro del Fuerte Militar Huancavilca, en Guayaquil.

Ambos habían desaparecido el viernes 13 de noviembre, luego de caer a una zanja en el sector de Florida Norte, durante las fuertes lluvias que afectaron a la ciudad.

Los cuerpos recorrieron más de 3,5 kilómetros

Según la información de las autoridades, los dos hombres fueron arrastrados por la corriente a través del sistema de drenaje de la zona.

Se estima que recorrieron más de 3,5 kilómetros hasta llegar al punto donde fueron localizados por moradores de las inmediaciones del Fuerte Militar Huancavilca.

Los cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición. Tras la alerta, personal de rescate ingresó al lugar para confirmar el hallazgo y recuperar los restos.

La búsqueda se concentró en el área del fuerte, luego de que se reportara la presencia de dos cuerpos flotando en una zanja.

Bomberos y Policía recuperaron los cuerpos

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabajó junto a la Policía Nacional en las labores de recuperación.

La emergencia se originó durante la noche del viernes 13 de noviembre, cuando la fuerte lluvia provocó que los dos hombres cayeran a la zanja en Florida Norte.

Con este hallazgo concluyó la búsqueda de las dos personas desaparecidas.