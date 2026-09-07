¿Qué pasó con el avión de Amazon en Miami? Esto se sabe

Un avión de carga de Prime Air en el Aeropuerto Internacional de Miami después de salirse de la pista el 6 de septiembre de 2026.

Un avión de carga que operaba para Amazon se salió de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, impactó varios vehículos y terminó envuelto en llamas este domingo 6 de septiembre de 2026.

El accidente dejó al menos cinco personas fallecidas y cinco heridas. Tres de los heridos permanecen en estado crítico, según las autoridades de Miami-Dade.

¿Qué pasó?

El vuelo 7598 de 21 Air, que operaba para Amazon Prime Air, había despegado de San Juan, Puerto Rico, con destino a Miami.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que, alrededor de las 14:00, el Boeing 767-300 sobrepasó la pista después de aterrizar.

La aeronave continuó fuera de la zona aeroportuaria e impactó varios vehículos que se encontraban en una vía cercana.

Tras el impacto se produjo un incendio y una gran columna de humo negro fue visible desde diferentes puntos de Miami.

Personas quedaron atrapadas

La emergencia movilizó a más de 60 unidades y alrededor de 200 miembros de los equipos de rescate.

El jefe de Bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, informó que al menos dos personas quedaron atrapadas en vehículos alcanzados por el avión. El piloto y copiloto también quedaron atrapados dentro de la cabina tras el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las cinco personas fallecidas.

¿Por qué se salió de la pista?

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) envió un equipo de investigadores a Miami para determinar qué provocó que el avión sobrepasara la pista.

Entre los elementos que deberán analizar están la trayectoria y velocidad durante el aterrizaje, las condiciones meteorológicas, el funcionamiento de la aeronave y su historial de mantenimiento.

En la zona se habían reportado fuertes ráfagas de viento y condiciones de tormenta, pero las autoridades todavía no han determinado si el clima tuvo relación con el accidente.