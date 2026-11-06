Pedro Alliana asume el poder en Paraguay tras la caída de Peña

Pedro Alliana asumió el poder en Paraguay tras la caída de Santiago Peña en medio de la crisis bancaria en Paraguay

Pedro Alliana asumió este viernes 6 de noviembre de 2026 como nuevo mandatario de Paraguay, en reemplazo del destituido Santiago Peña, quien quedó detenido en medio de una crisis bancaria que afecta a la mitad de la población.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

La medida afectó a tres millones de clientes y provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Peña, del Partido Colorado (conservador), fue detenido en su residencia de Asunción menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado.

"Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio", dijo a la prensa la fiscal Silvia González. En tanto, vecinos se manifestaron en su barrio La Trinidad reclamando que cumplieron las primeras horas de reclusión en una cárcel común, según medios locales.

Peña será conducido a la fiscalía el sábado a las 11H00 locales (14H00 GMT), donde será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en beneficio propio.

El destituido gobernante mantenía vínculos empresariales con la entidad y está acusado de beneficiariola con decisiones regulatorias y depósitos de fondos públicos, entre ellos los del Instituto de Previsión Social (IPS).

No los vamos a dejar solos

Alliana, de 52 años, quien deberá completar el mandato hasta agosto de 2028, ordenó tomar "acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas", con prioridad para los menos favorecidos.

Como nuevo vicepresidente fue designado el senador Antonio Barrios.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", afirmó tras jurar ante el Congreso y recibir la banda y el bastón presidenciales.

"No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados", enfatizó el nuevo mandatario.

El Senado destituyó a Peña por "mal desempeño en sus funciones", con 44 votos a favor y una ausencia, de un total de 45. "Viva el Paraguay", gritaron algunos legisladores en la sala.

Varios cientos de personas que guardaban el resultado a las puertas del Congreso celebraron la desitución. "Por fin, por fin se fue Santiago Peña, por fin se hizo justicia. Ahora queremos que nos devuelvan nuestra plata y él termine en la cárcel", dijo a la AFP Jessica Aquino, de 32 años.

Como Peña, Alliana llegó a los primeros planos de la política paraguaya apoyada por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), el jefe del Partido Colorado, que ha gobernado el país de manera casi ininterrumpida desde finales del siglo XIX.