Asamblea Nacional aprueba la Proforma presupuestaria de Ecuador para 2027

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionó este viernes 6 de noviembre para analizar la proforma presupuestaria.

Con 83 votos a favor y 61 en contra, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria del Presupuesto General del Estado para 2027 la tarde de este viernes 6 de noviembre del 2026.

En el debate participaron alrededor de 12 legisladores. Los legisladores se refirieron al informe que elaboró previamente la Comisión de Desarrollo Económico en el que se recomendó aprobar la proforma.

La Proforma presupuestaria contempla un monto total de 50 213 millones de dólares. El monto contempla recursos destinados a financiar proyectos de infraestructura, servicios de salud, educación, seguridad y programas de protección social.

Uno de los componentes del documento es el Plan Anual de Inversiones (PAI), que alcanzaría los USD 2 998,54 millones durante 2027.

Esta cifra representa aproximadamente USD 563 millones más frente al presupuesto codificado a septiembre de 2026, lo que equivale a un crecimiento cercano al 23%, según las cifras presentadas por el Ejecutivo.