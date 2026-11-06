Detienen a Santiago Peña, presidente de Paraguay tras ser destituido

Santiago Peña fue detenido la noche de este viernes 6 de noviembre en su domicilio

Santiago Peña fue destituido de la presidencia con 44 votos a favor y una ausencia en el Senado, luego de tres días de la intervención de Ueno Bank, uno de los mayores bancos del país, con el que mantenía vínculos.

Luego de la votación del Senado, en la cual fue señalado como culpable de "mal desempeño de funciones", la Fiscalía emitió una orden para detener al expresidente.

La Policía Nacional de Paraguay informó de la detención y que permanece retenido en su domicilio hasta las 11H00 locales del sábado 7 de noviembre, hora en la que será trasladado a la fiscalía.

Según la fiscal Silvia Margarita González Vester en declaraciones a la prensa, Peña será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

Vicepresidente Alliana jura como nuevo presidente de Paraguay

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, juró la tarde de este viernes como nuevo mandatario tras la destitución de Santiago Peña en un acelerado juicio político.

En su primer discurso como presidente prometió compensar a los afectados por la crisis bancaria.

Pedro Alliana, de 52 años, quien deberá completar el mandato hasta agosto de 2028.