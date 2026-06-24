Bus volcado en Manabí deja dos muertos y siete heridos este miércoles 24 de junio

Un bus de transporte público perdió pista y se volcó en San Vicente, Manabí.

Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas la madrugada de este miércoles 24 de junio de 2026 tras el volcamiento de un bus de transporte interprovincial en la vía a Jama, en la provincia de Manabí.

La emergencia fue reportada a las 04:57 a la Coordinación Zonal 4 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. El accidente ocurrió en el sector de la parroquia Canoa, perteneciente al cantón San Vicente.

Tras recibir la alerta, desde la Sala Operativa del ECU 911 se coordinó el despliegue de unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de San Vicente y otras instituciones de primera respuesta para atender a las víctimas y controlar la emergencia.

Según información preliminar de los organismos de socorro, el siniestro se produjo por la pérdida de carril del vehículo y su posterior volcamiento mientras circulaba por esta vía que conecta varios cantones del norte de Manabí.

Víctimas fueron trasladadas a casas de salud

Las autoridades confirmaron que dos personas murieron a causa del accidente. Además, seis pasajeros resultaron heridos y recibieron atención prehospitalaria en el sitio antes de ser trasladados a diferentes centros médicos para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se han difundido las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre su estado de salud.

Circulación parcialmente habilitada

Equipos de emergencia permanecieron en el lugar realizando labores de atención, levantamiento de información y control del tránsito.

De acuerdo con el reporte oficial, la circulación vehicular en el sector se encuentra parcialmente habilitada mientras continúan las labores relacionadas con la emergencia.