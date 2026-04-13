Un candidato presidencial muerto recibe más de 6 400 votos en Perú

Napoleón Becerra, el candidato presidencial peruano que falleció en un siniestro de tráfico semanas antes de los comicios mientras recorría el país para hacer campaña, obtiene más de 6 400 votos en las elecciones de este domingo cuando se ha escrutado el 53,7% de las papeletas.

Becerra, un funcionario municipal de larga trayectoria y líder sindical, que era candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), hacía parte de los 36 inscritos para las elección generales.

El difunto candidato, que perdió la vida al salirse de la carretera el automóvil donde viajaba entre las regiones de Huancavelica y Ayacucho, es el penúltimo candidato en el escrutinio, por delante incluso de Carlos Jaico (Perú Moderno), exsecretario del Despacho Presidencial durante el mandato del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Keiko Fujimori encabeza el voto

La candidata de Fuerza Popular, la derechista Keiko Fujimori, ratificó el primer lugar en los comicios presidenciales de Perú con 16,9% de votos válidos, seguida por el postulante de Renovación Popular, el ultraderechista Rafael López Aliaga, con 14,7 %.

Si la tendencia se mantiene ambos candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial el 7 de junio.

De acuerdo con el cómputo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori recibe 1 605 510 votos en la última actualización, que representa el 16,9% de un total de 53,7% de actas contabilizadas por este órgano electoral.

A su vez, el exalcalde de Lima tiene 1 398 667 votos válidos, que significa el 14,7 % del escrutinio, y que lo habilita para una segunda ronda que la que se decidirá quien será el gobernante del periodo 2026-2031.

En el tercer lugar está el candidato centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 12,9%; seguido del político populista y empresario Ricardo Belmont (Obras), con 9,8%; del cómico Carlos Álvarez, con 8,4%; del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 7,7% y del centroizquierdista Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 7,6%.

Comicios marcados por problemas

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 187 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a unas 52 000 personas, algo que después el Jurado Nacional de Elecciones ordenó que se solucionara con la ampliación de la votación hasta este lunes.