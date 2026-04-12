Jurado Nacional Electoral de Perú demandará a culpables de retrasar votaciones

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú presentará una denuncia para "que caiga todo el peso de la ley" contra los responsables del retraso en la apertura de centros de votación en las Elecciones Generales.

El presidente del máximo ente electoral, Roberto Burneo, dijo que se emprenderá acciones para que haya sanciones administrativas e incluso penales contra los responsables de los retrasos que llegaron a ser más de cinco horas.

El horario se modificó debido a los inconvenientes

Una de las novedades de estas elecciones es la ampliación del horario de votación, que pasó a ser de 7:00 a 17:00, en lugar del horario tradicional, que era de 8:00 a 16:00.

Desde primeras horas de la jornada electoral, diversas mesas de votación e incluso locales electorales no pudieron iniciar sus funciones o abrir debido a que no había llegado el material electoral o se presentaron problemas informáticos.

Burneo aseguró que: "El JNE está garantizando la legalidad del proceso y no habrá una persona que no puedan votar con normalidad". Por ello, se amplió una hora más la votación, hasta las 18:00.

Las autoridades dicen que el proceso está garantizado

"Los que están adentro en el momento del cierre a las 18:00, podrán ejercer el derecho al voto. Estamos exigiendo un poquito más a los miembros de mesa", dijo.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, por lo que habrá segunda ronda, el próximo 7 de junio de 2026.