Elecciones Perú: Belmont encabeza encuestas junto a Fujimori

El candidato peruano Ricardo Belmont (Obras), que se define como humanista y no tiene una tendencia política definida, y la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) empatan con un 10,9 % y 10,8 % de intención de voto respectivamente.

Los resultados se muestran en los últimos sondeos realizados antes de las Elecciones Generales de Perú de este domingo 12 de abril de 2026.

Otra encuesta realizada, también sitúa a ambos postulantes como favoritos, pero le daba a Fujimori una ventaja del 16,7 %. Belmont le seguía con un 11,1 %.

Belmont, el candidato "antisistema"

El meteórico ascenso de Belmont, empresario y exalcalde de Lima (1990-1995), se explica en parte por ser percibido como un candidato antisistema, pese a tener 80 años y haber sido político.

De su parte, Fujimori es la postulante con un apoyo más sólido en el país, que no ha crecido pero se mantiene estable.

La jefa del área de estudios del Instituto de Estudios Peruano, Patricia Zárate, expuso que Belmont recoge el voto de los indecisos que no se identifican con ninguna ideología, gracias a su fuerte presencia en redes y actuación en el debate.