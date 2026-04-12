Perú acude a votar por su noveno presidente con retrasos

Integrantes de la Policía Nacional de Perú custodian el ingreso al colegio Libertador San Martín este domingo, en Lima (Perú). Hay retrasos en algunos de los centros de votación más importantes.

Más de 27 millones de peruanos acuden a elegir a su noveno presidente de los últimos 10 años, este domingo 12 de abril de 2026, en medio de retrasos.

Algunos recintos electorales se instalaron con hasta una hora de atraso, por la cantidad de electores que concentran. Esto se debe, en varios casos, a la falta de material electoral.

Incluso, con cambios en el horario electoral. La jornada pasó de 07H00 a 17H00, es decir dos horas más de lo previsto.

En un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) atribuyó el retraso a un incumplimiento de la empresa encargada de repartir el material electoral.

¿Segunda vuelta?

Los peruanos buscan poner fin a 10 años de inestabilidad política, con ocho presidentes.

En este proceso, participan 35 candidatos presidenciales, ninguno con posibilidad de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta.

Es decir, que el futuro mandatario de Perú se definiría en el balotaje del próximo 7 de junio.

En estos comicios generales, los peruanos también elegirán a los representantes del Congreso, que por primera vez en cuatro décadas será bicameral, y del Parlamento Andino.

Keiko Fujimori visita la tumba de su padre

La candidata a la presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori (i), visita acompañada de su hermana Sachi, la tumba de su padre el expresidente Alberto Fujimori, este domingo en el cementerio Campo Fe en Lima , Perú. EFE

La candidata Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), visitó las tumba de sus padres antes de ir a votar en las elecciones generales, donde por cuarta vez consecutiva es candidata presidencial.

Fujimori acudió a primera hora de la mañana de este domingo al cementerio de Lima, donde reposan los restos del exmandatario, fallecido en septiembre de 2024 a los 86 años.

La hija mayor del exgobernante ofreció devolver el orden al país frente al auge de la criminalidad. En su plan de gobierno incluye reforzar la frontera común con Ecuador, para frenar el contrabando de armas.

El primer presidenciable en votar

El cómico y candidato presidencial del partido País Para Todos, Carlos Álvarez, muestra su voto este domingo, en Lima, Perú. Fue el primero en llegar a votar en las elecciones generales. EFE

El cómico y candidato presidencial, Carlos Álvarez, fue el primero en votar este domingo de las elecciones generales, pese a que su centro de votación experimentó retrasos en su instalación.

Álvarez, del partido País Para Todos, tuvo dificultades para ubicar su mesa de votación, una búsqueda que además se vio interrumpida por las peticiones de fotos de otros electores que lo encontraron en el colegio Alfonso Ugarte, uno de los locales de votación más grandes de Lima.

Con un proyecto derechista, el candidato y figura de la televisión peruana se ha especializado durante más de tres décadas en imitar de manera sarcástica a políticos, y ahora decidió dar el salto a la arena política.