Perú inaugura una estatua de 14 metros del papa León XIV antes de su llegada

Perú inauguró una estatua de 14 metros de altura dedicada al papa León XIV en el Callao, el lunes 9 de noviembre de 2026.

Perú inauguró una estatua de 14 metros de altura en homenaje al papa León XIV, este lunes 9 de noviembre de 2026, a menos de 48 horas de la llegada del pontífice al país como parte de su gira por Sudamérica.

El monumento está ubicado en el parque Niño Gaelito, ahora denominado plaza León XIV, en el distrito de La Punta, provincia del Callao, cerca de Lima.

La obra representa al papa con su vestimenta religiosa y los brazos abiertos. Fue elaborada con fibra de vidrio, una estructura metálica y un acabado que simula mármol blanco.

¿Cuánto mide y quién construyó la estatua del papa León XIV?

La estructura alcanza 14 metros de altura y pesa aproximadamente cuatro toneladas. La escultura mide 10 metros y está colocada sobre un pedestal de otros cuatro.

Su construcción tomó 45 días y estuvo a cargo de los artistas peruanos Rafael Gutiérrez Quispe y Deyvi Wong, junto con un equipo de especialistas.

La obra fue trasladada en dos partes desde un taller en Carabayllo hasta el Callao, donde fue ensamblada con grúas.

Según la Municipalidad del Callao, el monumento fue financiado mediante una donación de Caja Huancayo, por lo que no representó una inversión municipal directa.

¿Por qué construyeron una estatua del papa en Perú?

La inauguración forma parte de los preparativos para recibir a León XIV, quien mantiene una estrecha relación con Perú, país donde vivió más de dos décadas y del que obtuvo la nacionalidad.

Además de desempeñarse como misionero y obispo de Chiclayo, el pontífice fue administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021.

Durante la ceremonia, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, bendijo la estatua y agradeció a las autoridades locales por lo que calificó como un "signo de fe y esperanza".

El alcalde del Callao, César Pérez, señaló que el monumento representa un homenaje de la comunidad católica al pontífice.