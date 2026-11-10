Universidad en EE.UU. suspende fraternidad tras video de estudiantes en llamas

La Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, suspendió a una fraternidad tras la divulgación de imágenes en las que se ve a dos jóvenes envueltos en llamas, informó la prensa local.

El video, que acumuló más de 1,5 millones de visualizaciones en X, muestra a los estudiantes rodeados por un grupo que graba y se ríe mientras ellos ruedan por el suelo e intentan quitarse la ropa, prendida en fuego. Algunas personas alrededor intentan ayudarlos a apagar las llamas.

Las fraternidades -clubes sociales masculinos de universitarios- son desde hace tiempo objeto de escrutinio por sus fiestas regadas de alcohol y rituales para los novatos que pueden derivar en agresiones sexuales, accidentes e incluso muertes.

Fuertes imágenes en X generan investigación policial

La prestigiosa Universidad de Cornell suspendió el mes pasado las fiestas y eventos sociales de sus fraternidades para el resto del año académico tras una presunta violación en grupo en uno de estos grupos que causó conmoción.

En el caso de Ohio, el portavoz de la universidad, Ben Johnson, afirmó que están "al tanto de este incidente sumamente preocupante" y que "las personas en cuestión están recibiendo la atención médica necesaria".

La universidad "ha impuesto una suspensión temporal a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, a la espera de una investigación completa", agregó en un comunicado citado por el medio local WCMH-TV el lunes.

Sigma Alpha Epsilon afirma en su sitio web que ha "forjado hombres para convertirlos en líderes" desde su fundación en 1856.

La policía local señaló que también estaba investigando el incidente.