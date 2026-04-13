Perú: Posible segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López, tras fin de votaciones

Las Elecciones Generales en Perú culminaron a las 16:00, del lunes 13 de abril de 2026, con el cierre de la votación en los colegios electorales del sur de Lima.

En dichos recintos se permitió que sufraguen más de 52 000 ciudadanos afectados el domingo 12 de abril de 2026 por la falta del material electoral.

El proceso se desarrolló a lo largo del día sin incidentes y con la asistencia constante de los votantes hasta el cierre del sufragio.

Perú acudirá nuevamente a las urnas

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a elegir a sus autoridades 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis política.

Cuando el escrutinio oficial llega a casi el 58 % de la votación, la candidata derechista Keiko Fujimori obtiene el 16,9 % de votos válidos, seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 14,08 %.

De confirmarse estos resultados al término del conteo, Fujimori y López Aliaga disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta que se celebrará el próximo 7 de junio de 2026.