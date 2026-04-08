Ricardo Belmont propone 'abrazos y no balazos' contra el crimen en Perú

Ricardo Belmont encabeza cierre de campaña de OBRAS en la plaza San Martín

El aspirante presidencial Ricardo Belmont culminó su campaña con un mitin en la Plaza San Martín, en Lima, donde reunió a miles de simpatizantes que se autodenominan “espartanos”.

Desde un balcón y con un casco simbólico, el exalcalde lanzó un mensaje centrado en la confrontación política.

Discurso de confrontación

Belmont aseguró que las elecciones representan una disputa entre “patriotas y vendepatrias”, dividiendo así el escenario político entre dos bandos.

El candidato cuestionó a los partidos tradicionales, a los que acusó de representar intereses alejados de la ciudadanía.

Ascenso en las encuestas

El político, de 80 años, ha ganado visibilidad en la recta final de la campaña, posicionándose como una opción con posibilidades de avanzar a una eventual segunda vuelta.

Su crecimiento se atribuye, en parte, a su participación en debates y su presencia en redes sociales.

Mensaje contra la corrupción

Durante su intervención, Belmont también prometió enfrentar la corrupción, señalando que el mal ejemplo desde el poder influye directamente en la sociedad.

Además, intentó marcar distancia con discursos violentos al afirmar que su propuesta apuesta por “abrazos, no balazos”.

Más de 27 millones de ciudadanos en Perú acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades para el periodo 2026-2031, en medio de una prolongada inestabilidad política.