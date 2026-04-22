Petro frena la 'paz total' con guerrillas en Colombia este 2026

El Presidente Gustavo Petro ordenó que los ascensos en la Policía se otorguen a los oficiales que logren disminuir la tasa de homicidios.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó frenar las negociaciones de paz con una de las principales disidencias de las FARC, en un nuevo revés para su política de “paz total”.

Durante una reunión con su gabinete, Petro solicitó revisar el proceso de diálogo con el grupo liderado por Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques.

“Si incumplió los pactos (…) pues no hay paz”, afirmó el mandatario, al cuestionar presuntas acciones violentas del grupo.

Además, insistió en que cualquier acuerdo debe construirse “sobre bases serias, no sobre mentiras”.

Acusaciones y Contexto

El Gobierno señala que esta disidencia continúa con ataques contra la fuerza pública y civiles, especialmente en zonas de frontera con Venezuela y en la Amazonía.

Entre sus fuentes de financiamiento estarían:

Narcotráfico

Minería ilegal

Extorsión

Deforestación para expansión ganadera

La decisión se da a menos de cuatro meses de que finalice el mandato de Petro, en un contexto donde varios procesos de diálogo han sido suspendidos o presentan pocos avances.

En paralelo, el Clan del Golfo descarta alcanzar un acuerdo de paz bajo el actual gobierno.

Voceros legales del grupo señalan que no existen condiciones claras ni garantías suficientes para avanzar en una negociación.