Petro pide autorización al Senado para salir de Colombia durante un año

Petro presentó la solicitud ante el Senado cuatro días después de finalizar su mandato presidencial. Según explicó, busca atender compromisos de carácter personal, social, político y académico fuera del país.

¿Por qué necesita permiso del Senado?

El artículo 196 de la Constitución colombiana establece que el presidente o quien haya ejercido la Presidencia como encargado no puede salir del país durante el año siguiente a la fecha en que dejó sus funciones sin permiso previo del Senado. Por eso, Petro debe obtener esta autorización antes de realizar viajes al exterior.

La norma no significa que el expresidente tenga prohibido viajar durante un año. La restricción consiste en que, durante ese periodo, necesita autorización del Senado para salir del territorio colombiano.

Petro solicita autorización por un año

En el documento enviado a la Mesa Directiva del Senado, el exmandatario pidió que la autorización tenga una vigencia de un año. La solicitud deberá ser puesta a consideración de los senadores para determinar si se concede el permiso.

Petro dejó la Presidencia el 7 de agosto

Gustavo Petro terminó su periodo presidencial el 7 de agosto de 2026, cuando Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia. Cuatro días después de dejar el cargo, Petro presentó su solicitud ante el Senado.