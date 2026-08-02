Semana Mundial de la Lactancia Materna: lactancia y donación son clave para miles de bebés

Beneficios de la lactancia materna para el bebé y la madre

La lactancia materna aporta todos los nutrientes que un bebé necesita durante sus primeros seis meses de vida.

Además de favorecer el crecimiento, fortalece el sistema inmunológico, contribuye al desarrollo del cerebro y ayuda a disminuir el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Para organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, promover esta práctica sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública.

Beneficios de la lactancia materna

La lactancia también representa ventajas para las madres. La OMS señala que favorece una recuperación más rápida después del parto, fortalece el vínculo entre madre e hijo y puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario.

Para el bebé Para la madre Aporta todos los nutrientes durante los primeros seis meses. Favorece la recuperación posparto. Fortalece las defensas del organismo. Reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario. Disminuye infecciones respiratorias y digestivas. Fortalece el vínculo con el bebé. Favorece el desarrollo cognitivo. Contribuye al bienestar físico y emocional.

La donación de leche humana salva a bebés vulnerables

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) señala además, que cuando una madre no puede alimentar a su hijo, la leche humana donada puede convertirse en un recurso decisivo.

Los principales beneficiarios son los bebés prematuros, recién nacidos con bajo peso y aquellos que enfrentan enfermedades complejas durante sus primeros días de vida.

Los bancos de leche humana reciben, procesan y distribuyen este alimento bajo protocolos de seguridad para que pueda llegar a quienes más lo necesitan.

Las cifras que preocupan en Ecuador

Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) muestran que menos del 50% de los niños menores de seis meses en Ecuador recibe lactancia materna exclusiva.

Además, la práctica es más frecuente en zonas rurales y en hogares con mayores condiciones de vulnerabilidad que en sectores urbanos.

Según cifras oficiales, en el país existen cerca de 997 945 niños entre 0 y 2 años que se encuentran en período de lactancia.

Las autoridades sanitarias también recuerdan que la desnutrición crónica infantil alcanza el 25,3%, mientras que el sobrepeso y la obesidad afectan al 62,8% de la población adulta.

Apoyo en los lugares de trabajo

Desde 2017, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador impulsa la creación de Salas de Apoyo a la Lactancia Materna en empresas e instituciones públicas y privadas. Estos espacios permiten que las madres puedan extraer y conservar la leche durante la jornada laboral.

Según datos de esta cartera de Estado, hasta la fecha se han reconocido 52 lactarios en 48 instituciones del país, como parte de la iniciativa Empresas e Instituciones Amigas de la Lactancia Materna, que busca facilitar la continuidad de la lactancia después del regreso al trabajo.

Recomendaciones para una lactancia saludable

La OMS recomienda iniciar la lactancia durante la primera hora de vida, mantenerla como alimento exclusivo durante los primeros seis meses y continuarla como complemento de otros alimentos hasta los dos años o más.

También señala que el éxito de la lactancia depende del acompañamiento de la familia, la pareja, los empleadores y los servicios de salud, que cumplen un papel importante para brindar información y apoyo a las madres durante este proceso.