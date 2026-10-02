CNE ratifica que la fecha de elecciones seccionales es el  el 29 de noviembre

El CNE ratificó que el sufragio en las elecciones seccionales 2026 se desarrollarán el 29 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratifica que las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026, mientras prepara un plan para enfrentar eventuales cortes de energía durante la jornada.

El escenario eléctrico que atraviesa Ecuador llevó al organismo a tomar precauciones para evitar que una interrupción del suministro afecte el desarrollo de los comicios y, principalmente, el procesamiento y escrutinio de los votos después del cierre de las urnas.

José Cabrera, presidente del CNE, informó el 1 de octubre que está previsto alquilar generadores eléctricos y adquirir Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS) como parte de las medidas de contingencia.

Los equipos estarán destinados principalmente a las Delegaciones Provinciales Electorales, que tendrán un papel clave una vez que termine la votación y comience el procesamiento de los resultados.

CNE coordina con empresas eléctricas

Además de contar con sistemas propios de respaldo, el organismo mantiene conversaciones con empresas del sector eléctrico para reducir el riesgo de interrupciones durante la jornada.

“Hemos conversado con las diferentes empresas que producen energía eléctrica para que el día de las elecciones no tengamos inconvenientes. Sin embargo, también vamos tomando nuestras precauciones”, señaló Cabrera.

La planificación se realiza mientras Ecuador atraviesa un nuevo período de estiaje, que ya ha obligado al Gobierno a aplicar medidas para reducir el consumo eléctrico del sector productivo.

Durante los últimos días de septiembre y el inicio de octubre se ordenaron desconexiones para empresas de alto consumo, ante la reducción de los caudales que alimentan al sistema hidroeléctrico.

Por ahora, las restricciones se han concentrado en el sector productivo y no se han anunciado racionamientos para los hogares. Sin embargo, el CNE prepara su contingencia ante la posibilidad de que existan problemas de suministro cuando se desarrollen las elecciones.

Elecciones serán el domingo 29 de noviembre

El CNE mantiene el domingo 29 de noviembre como fecha de las elecciones seccionales y del CPCCS.

La jornada electoral se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00. Después del cierre de las juntas receptoras del voto comenzará el conteo de las papeletas.

Para estos comicios están habilitados 13.827.643 electores, quienes escogerán autoridades provinciales, municipales y parroquiales, además de los siete integrantes del CPCCS.