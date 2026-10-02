Asamblea fiscalizará a Roberta Zambrano por un video con una niña durante un acto proselitista

Asamblea Nacional abrirá proceso de fiscalización contra Roberta Zambrano por polémico video con una niña

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional anunció que iniciará un proceso de fiscalización por un hecho ocurrido durante un acto proselitista de Roberta Zambrano, candidata a la Alcaldía de Esmeraldas.

La decisión se tomó tras la difusión de un video en redes sociales que generó cuestionamientos por la participación de una niña en el evento.

En las imágenes se observa a Zambrano interactuando con una menor de edad y pidiéndole que se levante el vestido a cambio de entregarle un obsequio.

El hecho motivó el pronunciamiento de la comisión legislativa, que cuestionó la exposición de niñas, niños y adolescentes durante actividades de carácter político.

Las circunstancias del episodio deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

Comisión pide intervención de la justicia

A través de un comunicado, la comisión solicitó la intervención inmediata de los organismos de justicia y del sistema de protección de derechos.

También pidió que se investigue lo ocurrido para establecer si existieron vulneraciones de derechos y, de ser el caso, determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

Autoridades deberán comparecer ante la Asamblea

La mesa legislativa anunció que convocará con carácter de urgencia a las autoridades competentes para que expliquen qué medidas preventivas y sancionatorias se han adoptado frente al caso.

La fiscalización busca conocer la respuesta institucional y las acciones previstas para proteger a la menor involucrada.

Protección de los derechos de niñas y niños

En su pronunciamiento, la comisión recordó que el interés superior de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer en todas las actuaciones que les afecten.

Además, sostuvo que ninguna actividad política o electoral puede justificar acciones que comprometan la dignidad, la integridad psicológica o el bienestar de menores de edad.

La comisión señaló que las niñas, niños y adolescentes no deben ser utilizados como herramientas de propaganda y reiteró que la protección integral de sus derechos es una obligación del Estado.