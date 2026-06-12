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Seguridad

Sicarios asesinan a mecánico extranjero en Esmeraldas

En el lugar del crimen, autoridades recabaron más de 13 indicios balísticos. 

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

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Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

12 jun 2026 - 09:59

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Un venezolano fue asesinado a tiros dentro de una camioneta, el 11 de junio de 2026, en Esmeraldas.

El hecho sucedió en Mapasingue Oeste. De acuerdo con información preliminar, se encontraron más de 13 indicios balísticos en el sitio. 

Autoridades investigan el hecho 

La alerta fue reportada por ciudadanos, que encontraron el cuerpo dentro de un vehículo, al ECU 911. 

Al llegar, las autoridades indicaron que debido a las múltiples heridas de bala en la cabeza la víctima falleció al instante. 

El fallecido fue identificado como Javier Aulexis Briceño, de 29 años. 

Agentes investigan las motivaciones del hecho y recaban evidencias para determinar a los presuntos responsables del hecho violento. 

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