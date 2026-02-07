Inundaciones por lluvias en El Oro motivan vigilancia por brote de Fusarium Raza 4 Tropical

Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en la provincia de El Oro.

Activan protocolo de vigilancia en el sector de la finca La Carolina, donde se registró el brote de Fusarium Raza 4 Tropical, en respuesta a las afectaciones por las fuertes lluvias.

Así lo informó la Agencia de Control y Regulación Fito y Zoosanitario, Agrocalidad, este sábado 7 de febrero de 2026, luego de que varias zonas de la provincia de El Oro amanecieran inundadas.

Varias zonas de la provincia quedaron inundadas luego de más de 10 horas de lluvias constantes. El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 reportó que las calles permanecen anegadas y se registran precipitaciones ligeras.

Sin embargo, las autoridades no han reportado personas afectadas por las lluvias e inundaciones o daños materiales de gran magnitud.

Los canales El Macho y La Puentecita en Machala, los ríos Carne Amarga y Buenavista en Santa Rosa, y del río Jubones en El Guabo crecieron pero no llegaron a desbordarse.

Mientras tanto las autoridades mantienen el monitoreo de la provincia ante la advertencia meteorológica de que las lluvias continuarán hasta el domingo 8 de febrero de 2026.

A causa de las lluvias la comunidad se organizó en mingas para limpiar las vías y habilitar el tránsito regular en el sector de Leonor Aguilar, norte de Machala.