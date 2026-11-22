Estados Unidos puso fin a la fabricación de monedas de un centavo el 12 de noviembre de 2025, tras 232 años de producción.

Estados Unidos puso fin a la fabricación de sus monedas de un centavo, conocidas como pennies, después de 232 años de producción. La última moneda destinada a circulación fue acuñada el 12 de noviembre de 2025, en la Casa de la Moneda de Filadelfia.

La medida respondió al elevado costo de fabricación, que alcanzó los 3,69 centavos por unidad, pese a que su valor nominal es de apenas un centavo, según informó la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

¿Cuánto dinero ahorrará Estados Unidos?

El Departamento del Tesoro estima que dejar de producir estas monedas permitirá ahorrar aproximadamente USD 56 millones anuales en costos de materiales.

Durante la última década, el costo de fabricación aumentó de 1,42 a 3,69 centavos por unidad, lo que convirtió su producción en una actividad cada vez más costosa.

La decisión también estuvo relacionada con el incremento de los pagos digitales y la disminución del uso de monedas de baja denominación.

¿Qué pasará con las monedas que siguen circulando?

Aunque Estados Unidos dejó de fabricar nuevos centavos para circulación, las monedas existentes conservarán su valor y podrán seguir utilizándose para realizar pagos.

De acuerdo con la Reserva Federal de San Luis, se estima que todavía existen cientos de miles de millones de centavos en circulación.

Sin embargo, la reducción gradual de su disponibilidad plantea cambios para las transacciones en efectivo. Algunos establecimientos ya aplican mecanismos de redondeo al múltiplo de cinco centavos más cercano cuando no disponen de monedas suficientes para entregar cambio.

Los pagos electrónicos pueden continuar realizándose por el valor exacto de la transacción.

El fin de una tradición histórica

El centavo estadounidense comenzó a fabricarse en 1793 y se convirtió en una de las monedas más reconocidas del país.

Desde 1909, su diseño ha estado asociado con la imagen del expresidente Abraham Lincoln, quien aparece en el anverso.

La última acuñación para circulación, realizada en Filadelfia, marcó el cierre de una etapa de más de dos siglos en la historia monetaria estadounidense.