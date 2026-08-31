Uniformada fue hallada sin vida en instalaciones policiales del norte de Quito: esto se sabe

Uniformada fue hallada sin vida en instalaciones policiales del norte de Quito.

Una servidora de la Policía Nacional fue hallada sin vida la madrugada del pasado viernes 28 de agosto de 2026 al interior del Distrito de Policía Eugenio Espejo, ubicado en el norte de Quito.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, un oficial se trasladó hasta las habitaciones del Distrito.

El uniformado iba a verificar una novedad relacionada con la policía Ivonne Simbaña, quien fue localizada sin signos vitales.

El documento detalla que la policía ingresó a las instalaciones aproximadamente a las 20:30 del jueves con el fin de descansar.

Salud confirmó el deceso

Horas después fue hallada sin vida, por lo que el oficial que la encontró, solicitó la presencia del personal de salud. El médico de turno confirmó el fallecimiento.

De manera preliminar, el informe señala que la causa del deceso estaría relacionada con una asfixia mecánica por broncoaspiración (vómito).

Sin embargo, la causa exacta quedó a cargo de Medicina Legal y las unidades especializadas de la institución.

Allegados y familiares de la servidora policial le dieron el último adiós en una funeraria del norte de Quito y el cepelio se dio en el cementerio de San Diego.

Teleamazonas.com solicitó información al Distrito de Policía Eugenio Espejo para conocer si existirá un pronunciamiento oficial sobre este caso, pero hasta el cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.