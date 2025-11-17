El presidente Donald Trump dice que Estados Unidos no descarta envío de tropas a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que hablará en algún momento con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, no descartó la posibilidad de enviar tropas estadounidenses al país sudamericano.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe para luchar contra el narcotráfico. Venezuela ve esta operación como un paso para derrocar a Maduro, acusado por Washington de liderar una organización “terrorista” dedicada al tráfico de drogas.

“En algún momento, hablaré con él”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval. Maduro “no ha sido bueno para Estados Unidos”, agregó. Preguntado si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, Trump respondió: “No, no lo descarto, no descarto nada”.

“Tenemos que ocuparnos de Venezuela”, añadió. “Han enviado a cientos de miles de personas de sus prisiones a nuestro país.

Trump no descarta un ataque contra los carteles mexicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que no está "contento" con México por el combate al narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los carteles en ese país.

"¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien", expresó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó: "No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo".

Trump aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que el país latinoamericano "sabe" cuál es su postura.

"Pongámoslo así: no estoy contento con México", declaró el presidente, tras apuntar que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas.

Las palabras de Trump suponen un cambio de tono, pues hasta ahora ha elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

El mandatario dio estas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval en medio de la Operación Lanza del Sur que ha ordenado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha elevado especialmente la tensión con Venezuela ante un posible ataque estadounidense dentro de su territorio.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 70 personas, a las que califica de "narcoterroristas".

En la misma rueda de prensa de este lunes, Trump dijo que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y en que está abierto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela", dijo.