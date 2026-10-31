Protestas en Alemania terminan con saqueos a comercios por parte de jóvenes manifestantes

Jóvenes enmascarados saquearon el sábado comercios en la ciudad de Fráncfort, Alemania, en medio de protestas violentas.

La policía disparó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que lanzaban bombas Molotov, varios agentes de la policía resultaron heridos.

Decenas de miles de jóvenes se unieron a las protestas organizadas por el grupo "GenZ regelt!" (¡La Generación Z se encarga!). Las manifestaciones están inspiradas en movimientos similares en Francia e Italia que llaman a las élites políticas a escuchar las preocupaciones de los jóvenes.

Los pedidos de las marchas se centran en el elevado costo de la vida, el deterioro de los centros educativos y los recortes presupuestarios.

Las movilizaciones se desarrollaron de forma pacífica durante el día, pero las tensiones estallaron durante la noche después de que grupos de jóvenes se negaron a dispersarse. Las ciudades donde se generaron disturbios fueron Berlín, Colonia y Hamburgo.

Saqueos y enfrentamientos con la fuerza pública

Los choques fueron violentos en la ciudad de Fráncfort, donde la policía enfrentó a los manifestantes que les lanzaban piedras, fuegos artificiales y bombas de combustible, las autoridades respondieron con cañones de agua y gas pimienta.

La policía de Fráncfort en un comunicado informó sobre los daños a comercios y reportaron ventanales rotos. Además, una tienda de armas, una local de zapatos deportivos y una perfumería fueron saqueadas.

Como respuesta a los desmanes, la zona comercial fue cerrada mientras las autoridades intentaban contener la violencia.

En Berlín, los manifestantes lanzaron botellas y huevos, mientras que en Hamburgo levantaron barricadas y les prendieron fuego.

En estas tres ciudades los manifestantes habían salido a las calles agitando pancartas con lemas como "Es hora de resistir" y "Merz debe irse", en referencia al canciller conservador Friedrich Merz.

El movimiento asegura rechazar cualquier forma de violencia, pero la policía ha tomado precauciones como en los otros países europeos que enfrentan esta ola de protestas.

Los manifestantes denuncian el aumento del gasto en defensa y un nuevo programa de servicio voluntario destinado a reforzar las fuerzas armadas, que podría abrir la puerta al restablecimiento del servicio militar obligatorio.