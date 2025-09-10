¿Quién fue Charlie Kirk, el aliado de Trump, que fue asesinado este miércoles 10 de septiembre

El activista y conservador Charlie Kirk fue asesinado con un disparo en una universidad.

El comentarista Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado este miércoles 10 de septiembre del 2025 de un disparo en el cuello, durante un multitudinario evento en una universidad de Utah. Hay conmoción entre las filas republicanas en un momento marcado por el aumento de la violencia política en el país.

El activista conservador, de 31 años y una de las figuras más jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA), recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a unas 2 000 personas.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", informó Trump en la plataforma Truth Social, poco después de que hubiese sido trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, en el estado de Utah.

El momento del disparo, que se produjo instantes después de que hablara sobre la violencia armada en EE.UU., fue captado desde varios ángulos por la multitud presente en el evento y difundido en redes sociales.

Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en honor a Kirk, "un verdadero gran patriota estadounidense".

Aunque el centro académico informó que un sospechoso había sido arrestado, el periódico The New York Times detalló luego que la persona detenida no es el autor del disparo.

Una portavoz de UVU, Ellen Treanor, indicó por su parte que el sospechoso disparó al activista conservador desde unos 180 metros, según detalló Fox News.

Conmoción por su muerte y reacciones

Mientras continúa la búsqueda del tirador por parte del FBI, que se encuentra desplegado en la zona, las principales figuras políticas unieron fuerzas para lamentar el asesinato y condenar la violencia contra una de las figuras más influyentes del país.

Tanto su aliado Trump como el vicepresidente J.D Vance, pidieron orar por Kirk. "Dale, Señor, el descanso eterno", tuiteó el segundo al mando de EE.UU. una vez confirmado su fallecimiento.

"El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible. En Estados Unidos, debemos rechazar la violencia política en todas sus formas", indicó el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

"Charlie era un amigo cercano y confidente. Muchos lo extrañarán profundamente. Todo líder político debe condenar esta violencia enérgica y rotundamente. Nuestras oraciones están con su esposa y sus hijos pequeños. Que descanse en paz", escribió el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Si bien por el momento se desconoce el motivo del tiroteo, el asesinato de Kirk ocurre en un momento en el que la violencia política ha ido en aumento en EE.UU. en el último año.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois, Kirk, que estaba casado y era padre de dos hijos, era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista, que residía en el estado de Arizona, en el suroeste de EE.UU., solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mitines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Su evento en Utah formaba parte de su primera parada por una gira planificada por varias universidades del país para movilizar a la juventud.