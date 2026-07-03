Venezuela: Rescatan con vida a un hombre tras ocho días bajo los escombros

Así lucen los edificios colapsados en el estado de La Guaira tras los debastadores terremotos.

Brigadas de socorristas rescataron, el jueves 4 de julio de 2026, con vida a un hombre atrapado ocho días bajo las ruinas de los terremotos en Venezuela, una alegría en medio del trágico balance de muertos y de destrucción.

Fue el producto de una larga y dramática operación que comenzó, el lunes 29 de junio, e involucró a rescatistas de siete países, en el sector Catia La Mar del estado La Guaira, arrasado por el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 que provocó más de 2 500 muertos y miles de desaparecidos.

Hernán Gil, de 43 años, fue sacado en camilla de los escombros del edificio de siete pisos bajo el cual quedó atrapado el miércoles 24 de junio.

"Es un verdadero milagro", dijo a la AFP su esposa, Gusbimar González, después de que lo extrajeran en medio de aplausos. La ventana para encontrar sobrevivientes en este tipo de eventos se cierra a las 72 horas o tres días.

Su rescate revive la esperanza en este país en duelo, donde la población se abocó desde el primer día a retirar escombros.

¿Cómo fue el rescate?

Equipos de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela cavaron dos rutas simultáneas para liberar a Hernán Gil, que recibió hidratación con sonda y aire por un tubo que se instaló mientras avanzaba el operativo.

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Los rescatistas se abrazaron y aplaudieron cuando Gil pudo finalmente ser extraído por el túnel de unos tres metros de largo construido por los socorristas.

"No se golpeó, no tiene traumatismos, él logró esconderse debajo de una mesa, una silla", contó la esposa.

Las víctimas

La presidenta interina Delcy Rodríguez, que decretó siete días de duelo, actualizó a 2 595 muertos y 12 400 heridos. Señaló que ordenó que cada cuerpo fuera identificado.

"Yo de entrada dije: nadie va a fosa común", declaró Rodríguez en una rueda de prensa. "Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)", señaló, o por fotografía y "en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense".

Las posibilidades de encontrar vida bajos los restos de edificios se desvanecen con cada hora que transcurre. El cuerpo humano resiste hasta siete días sin agua, explica un rescatista. Van ocho.

Decenas de edificios en ruinas ya fueron además marcados con la letra D de "deceased" (muerto), es una nomenclatura internacional en desastres usados después que el lugar es inspeccionado.

Un rescatista mexicano explicó que este viernes, día nueve desde la tragedia, será su último día de búsqueda de sobrevivientes, ya ha pasado mucho tiempo: la ventana en este tipo de eventos cierra a las 72 horas o tres días.

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El gobierno elude referirse a desaparecidos en sus balances oficiales, aunque indicó esta semana que el día de los sismos había unos 30 000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales 6 461 fueron rescatados y más de 13 000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

Naciones Unidas calcula que son 50 000. Las redes sociales permanecen inundadas de fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.