Sube a 2 595 los muertos por terremotos en Venezuela

Los terremotos en Venezuela dejaron más de 2 500 muertos.

Al menos 2 595 personas han muerto por los dos terremotos del 24 de junio en Venezuela, anunció este jueves 2 de julio de 2026 la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados.

"Yo de entrada dije: nadie va a fosa común", declaró Rodríguez en una rueda de prensa. "Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)", señaló, o por fotografía y "en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense".

Los sismos de intensidad 7,2 y 7,5 dejaron además 12 400 heridos, refirió Rodríguez.

El gobierno venezolano no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas estimó que pueden llegar hasta 50 000.

Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe, ante las críticas de la población y de la prensa.

Se pueden "contar las horas" desde el momento de los terremotos y cuando se ordenó el despliegue de funcionarios militares y policiales, respondió.

"En las primeras 24 horas alcanzó 4 000 funcionarios y a las 48 horas había 11 000 funcionarios y en este momento ya hay 19 000", insistió.

Los dos terremotos causaron una destrucción generalizada en el estado La Guaira, sobre el mar Caribe, y también afectaron a la vecina Caracas.

El gobierno calcula que casi 200 edificios colapsaron completamente.

Estimaciones de la NASA indican que 58 000 edificaciones pueden haber sido afectadas.