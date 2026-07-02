Rescate en Venezuela: Tras siete días Bomberos de Quito concluyen labores

El emotivo regreso de los Bomberos de Quito tras 7 días de rescate en Venezuela

El equipo USAR ECU-01 del Cuerpo de Bomberos de Quito finalizó este jueves, 2 de julio del 2026, su misión de búsqueda y rescate en Venezuela, donde trabajó durante siete días tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron al país.

A través de sus redes sociales, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que culminó oficialmente las operaciones desarrolladas en territorio venezolano luego de una semana de trabajo continuo en las zonas afectadas por los fuertes sismos.

El equipo especializado USAR ECU-01 participó en las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas, en coordinación con otros grupos nacionales e internacionales desplegados en la emergencia.

Reconocimiento al equipo USAR ECU-01

Antes de emprender el regreso al país, los bomberos quiteños recibieron un reconocimiento por parte de las personas con quienes compartieron las jornadas de trabajo. En un mensaje publicado en redes sociales, la institución expresó: "Culminamos nuestras labores con la gratitud y el cariño de nuestros hermanos venezolanos".

🫡 #ApoyoVenezuela | Culminamos nuestras labores con la gratitud y el cariño de nuestros hermanos venezolanos.



🧑🏼‍🚒 Antes de emprender el regreso a casa, nuestro equipo USAR ECU - 01 recibió el reconocimiento de quienes compartieron con ellos días de trabajo, esfuerzo y… pic.twitter.com/oicXuPlnas — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 2, 2026

Los rescatistas también agradecieron las muestras de afecto recibidas durante la misión y señalaron que fue un honor formar parte de las tareas de apoyo humanitario. En su mensaje concluyeron con la frase: "Gracias por cada gesto de agradecimiento, para nosotros fue un honor ser parte de esta importante misión de esperanza. ¡Fuerza Venezuela!".

Más de 2 300 fallecidos tras los terremotos

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados la semana pasada en Venezuela, dejaron una emergencia de gran magnitud que, según los reportes oficiales, ha provocado más de 2 300 fallecidos, además de miles de personas afectadas y severos daños en infraestructura.

Con la culminación de esta misión internacional, el equipo USAR ECU-01 regresa al Ecuador tras participar en una de las operaciones de búsqueda y rescate más importantes de los últimos años, poniendo a disposición su experiencia y capacidades en apoyo a la población venezolana.