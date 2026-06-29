Bomberos de Quito rescatan a niño tras cinco días de los terremotos en Venezuela

El Cuerpo de Bomberos de Quito continúa en Venezuela cumpliendo con labores de búsqueda de víctimas de los terremotos.

Carlos, un niño de 12 años, fue rescatado este lunes 29 de junio de 2026 tras cinco días bajo los escombros luego de los terremotos que sacudieron a Venezuela.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) que permanece en el sitio de la tragedia rescató al niño con vida luego de varias horas de trabajo.

El rescate se llevó a cabo con ayuda del equipo de República Dominicana en el sector de Macuto, La Guaira, Venezuela.

"Cinco días después del sismo, encontrar señales de vida es el mayor impulso para seguir adelante", escribió el CBQ.

El equipo ecuatoriano permanece en la zona del desastre y añadió que seguirán con las tareas de búsqueda.

Finalmente, la publicación agregó que "mientras exista una posibilidad, seguiremos buscando".

Los bomberos llegaron a Venezuela el viernes 26 de junio con el objetivo de apoyar las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de edificaciones afectadas por los sismos registrados el 24 de junio de 2026.

La misión está conformada por 47 bomberos especializados, dos canes de búsqueda y rescate y alrededor de seis toneladas de equipos técnicos.