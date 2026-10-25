Elecciones 2026: ¿cuántas papeletas recibirás en zonas urbanas, rurales y en el exterior?

Las papeletas electorales se imprimen en las instalaciones del Instituto Geográfico Militar.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026 para elegir prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Sin embargo, no todos los electores recibirán la misma cantidad de papeletas.

José Cabrera, presidente del CNE, detalló el lunes 19 de octubre que la impresión del material electoral avanza en el Instituto Geográfico Militar (IGM). En total, se prevé imprimir aproximadamente 84 millones de papeletas para las distintas dignidades.

¿Cuántas papeletas recibirán los electores?

Zona urbana: seis papeletas

seis papeletas Zona rural: siete papeletas

siete papeletas Exterior: tres papeletas

Las papeletas en zonas urbanas

Quienes estén empadronados en las zonas urbanas recibirán seis papeletas. Tres estarán destinadas a la elección de autoridades locales y otras tres a los integrantes del Cpccs.

Los ciudadanos deberán escoger al prefecto y viceprefecto de su provincia, al alcalde de su cantón y a los concejales urbanos que correspondan a su circunscripción electoral.

También participarán en la elección de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante tres papeletas diferenciadas.

Siete papeletas para zonas rurales

En el sector rural, los ciudadanos recibirán una papeleta adicional, porque también deberán elegir a los vocales de las juntas parroquiales rurales.

Además, votarán por prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales rurales y representantes del CPCCS.

El CNE aprobó ocho diseños de papeletas para las distintas dignidades, aunque ningún elector recibirá las ocho. La cantidad dependerá de su jurisdicción electoral.

¿De qué color será cada papeleta?

El CNE estableció colores diferentes para identificar los cargos que se elegirán durante la jornada.

Las papeletas tendrán tonalidades pastel e incorporarán medidas de seguridad como microtextos, códigos de barras y efecto anticopia, según el organismo electoral.

Elecciones 2026: colores de las papeletas electorales Elecciones seccionales y del CPCCS - 29 de noviembre de 2026 Dignidad Color de papeleta Prefecto y viceprefecto Café Alcalde Gris Concejales urbanos Verde oscuro Concejales rurales Celeste Vocales de juntas parroquiales rurales Verde claro CPCCS - Hombres Amarillo CPCCS - Mujeres Rosa CPCCS - Pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior Naranja Fuente: CNE

Cuadro elaborado con IA

Papeletas para ecuatorianos en el exterior

Los ecuatorianos que voten fuera del país recibirán únicamente tres papeletas para elegir a los siete consejeros del Cpccs. No participarán en la elección de prefectos, alcaldes, concejales ni vocales de juntas parroquiales.

El presidente del CNE, José Cabrera, explicó el 21 de octubre que el voto en el exterior será presencial y que los electores podrán presentar su cédula, pasaporte o identificación consular, incluso si el documento está caducado.

Las tres papeletas serán amarilla, rosa y naranja, correspondientes a las categorías de candidatos del Cpccs.

De los 496 308 ecuatorianos inscritos en el registro electoral del exterior, 486 414 están habilitados para sufragar, después de la suspensión de las elecciones en Caracas y Valencia, Venezuela, y La Habana, Cuba.

¿En qué urnas se depositarán las papeletas?

El CNE estableció que cada junta receptora del voto contará con dos urnas para separar las elecciones seccionales de las del Cpccs.

Urna blanca: papeletas de prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales, según corresponda.

papeletas de prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales, según corresponda. Urna café: las tres papeletas para elegir a los integrantes del Cpccs.

Esta disposición consta en el diseño del paquete electoral aprobado por el Pleno del CNE.