Cuatro adolescentes detenidos por extorsiones en colegio de Quito

Cuatro adolescentes fueron detenidos por presunta asociación ilícita en un colegio de Quito.

Cuatro adolescentes fueron aislados por presunta asociación ilícita para extorsión en una institución educativa del sur de Quito, este miércoles 1 de julio de 2026.

La Fiscalía informó que los menores fueron aislados durante un operativo realizado en coordinación con la Policía Nacional.

En las intervenciones de las autoridades en las viviendas de los menores se hallaron dos armas de fuego, droga, celulares y prendas similares a las de la Policía Nacional.

Según las autoridades, esta investigación previa se inició en abril de 2026 y la situación de los menores se definirá más adelante.

Las autoridades no han dado mayores detalles del caso.