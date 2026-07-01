Mundial: Sébastien Desabre, DT de Congo, se enteró de la muerte de su padre en rueda de prensa

Inglaterra vs. RD del Congo - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 1 de julio de 2026. El entrenador de la RD del Congo, Sébastien Desabre, antes del partido.

Un momento de profundo dolor e impacto sacudió la Copa del Mundo 2026 tras el partido de dieciseisavos de final entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. El director técnico del combinado africano, el francés Sébastien Desabre, se enteró del fallecimiento de su padre en plena rueda de prensa posterior al encuentro.

La trágica noticia fue comunicada de manera pública por el jefe de prensa de la delegación congoleña, interrumpiendo abruptamente el análisis futbolístico que el estratega realizaba ante los medios de comunicación en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El seleccionador de 49 años, quien visiblemente desconocía la situación hasta ese preciso instante, quedó completamente conmocionado ante las cámaras y los periodistas presentes.

Sin poder asimilar el golpe emocional, Desabre solo alcanzó a articular un breve y sentido "gracias" al micrófono antes de levantarse de su asiento y abandonar la sala de prensa de inmediato. El cuerpo técnico y los directivos de la Federación Congoleña de Fútbol se unieron de inmediato para brindarle soporte en este doloroso momento familiar.

Este lamentable suceso personal empañó de golpe el cierre de una participación histórica para los 'Leopardos' en la cita mundialista.

Bajo la dirección de Desabre, la Selección de la RD del Congo había logrado una campaña inédita al clasificar por primera vez en su historia a las fases de eliminación directa, despidiéndose del torneo con la frente en alto tras plantarle cara y competir al máximo nivel ante una potencia como Inglaterra.