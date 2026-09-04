Riñón de cerdo permite a paciente vivir nueve meses sin diálisis

Un hombre de 66 años con insuficiencia renal logró permanecer nueve meses sin diálisis después de recibir el trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente en Estados Unidos.

El paciente recibió el órgano en enero de 2025 y pudo vivir 271 días sin este tratamiento, el período más largo registrado hasta ahora en una persona viva después de un xenotrasplante renal porcino.

El caso fue tratado por especialistas de Mass General Brigham y sus resultados fueron publicados en la revista científica The Lancet.

¿Por qué recibió un riñón de cerdo?

El paciente padecía insuficiencia renal causada por diabetes tipo 2 y tenía pocas posibilidades de conseguir un órgano humano.

Los especialistas estimaban que tenía apenas un 9% de probabilidades de recibir un riñón humano durante los siguientes cinco años, mientras que el riesgo de morir o salir de la lista de espera superaba el 40%.

Ante este escenario, recibió un riñón procedente de un cerdo miniatura de Yucatán que había sido modificado genéticamente para mejorar su compatibilidad con el organismo humano.

Un riñón trasplantado de un cerdo ha funcionado dentro de un paciente durante 271 días. Massachusetts General Hospital

El órgano funcionó inmediatamente

El riñón comenzó a funcionar desde el trasplante y permitió que el paciente dejara la diálisis.

Aunque presentó un episodio temprano de rechazo, los médicos lograron controlarlo con tratamiento y tampoco detectaron transmisión de patógenos provenientes del cerdo.

Sin embargo, meses después aparecieron lesiones e inflamación en los vasos sanguíneos del órgano. El daño avanzó hasta provocar que el riñón dejara de funcionar y tuvo que ser retirado después de 271 días.

Finalmente recibió un riñón humano

Tras la extracción del órgano porcino, el hombre volvió temporalmente a la diálisis y posteriormente recibió un riñón de un donante humano fallecido.

Durante los meses de seguimiento, el nuevo órgano mantuvo un funcionamiento adecuado.

El caso representa la primera experiencia documentada en la que un riñón de cerdo funciona como un puente temporal hasta que el paciente puede recibir un órgano humano.