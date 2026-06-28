Robos y saqueos en zona devastada de Venezuela, la otra cara de la tragedia

Rescatistas buscan a personas atrapadas en medio de los escombros tras terremoto en Venezuela.

De un pequeño abasto no quedaron ni los cables. No había terminado de temblar la tierra cuando comenzaron los robos y saqueos en la zona más devastada por el doble terremoto en Venezuela.

Las denuncias abundan en el estado costero de La Guaira, convertido en una gran montaña de escombros.

Imágenes muestran como un grupo de personas se pasa cajas de electrodomésticos desde una tienda colapsada.

También circulan acusaciones contra policías y militares sobres supuestos robos a casas o incluso a muertos.

Ciudadanos reclaman acción gubernamental

"¿Es justo que nuestro pueblo se coma al pueblo?", lamenta María Bernal, de 71 años, que alquilaba locales a comerciantes, todos saqueados. "Se llevaron hasta los cables", comenta.

Las casas tampoco se salvaron. "Aquí no hay nada", dice Zulay de Carvajal, de 72 años. "Nos robaron todo, la ropa... zapatos, ollas, tazas, vasos, todo".

Según la información, hay personas que extraen combustible de los carros; otros que se hacen pasar por bomberos. Hay denuncias de todo tipo.

La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda de las autoridades ante el doble sismo que ya dejó 1 450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Reclaman no solo en las labores de rescate en La Guaira sino en el mantenimiento de la seguridad y la atención con comida, agua, medicinas.