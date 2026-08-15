Un temblor se sintió en Quito y  Sangolquí la madrugada de este sábado 15 de agosto del 2026

Un sismo se reportó en Quito la madrugada de este sábado 15 de agosto del 2026

Un temblor se sintió en la provincia de Pichincha la madrugada de este sábado 15 de agosto del 2026. El sismo se sintió en varias zonas de los Valles y en Quito, principalmente.

De acuerdo al reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2.9 y ocurrió a las 04:34 del sábado. Su epicentro fue a 9,42 kilómetros de Sangolqui.

Por medio de redes sociales, los ciudadanos reportaron que el temblor se sintió en el norte de Quito, Conocoto, Tumbaco y Sangolquí.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano informó que no se registran novedades de administraciones zonales por el fuerte sismo, pero el monitoreo se mantiene.

La Secretaría de Riesgos también detalló que el movimiento telúrico fue leve sin que se haya reportado daños materiales hasta el momento. El reporte de los sitios donde se conoció a través de redes sociales.

Los temblores son frecuentes en Ecuador al ubicarse en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo.