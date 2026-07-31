Rusia emite orden de captura internacional contra Pável Dúrov, fundador de Telegram

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) dijo el miércoles que había imputado al fundador de Telegram, Pável Dúrov, por facilitar actividades terroristas y que había dictado una orden de detención internacional contra él.

El FSB señaló que los cargos se referían a la negativa de Telegram a eliminar material "utilizado por los servicios especiales ucranianos y por organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y operaciones de ciberfraude dentro de la Federación Rusa".

Ni Dúrov ni Telegram hicieron comentarios al respecto de inmediato.

Sabotajes y la guerra con Ucrania: Las acusaciones del FSB

Telegram, una aplicación de mensajería cifrada fundada en 2013, afirma tener más de mil millones de usuarios y es ampliamente utilizada por ambos bandos en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rusia ha intentado en repetidas ocasiones restringir el uso de Telegram en los últimos años, promoviendo su propio servicio de mensajería MAX, respaldado por el Estado.

Acorralado: Francia y Rusia estrechan el cerco sobre Dúrov

Dúrov, que nació en Rusia, pero ahora posee pasaportes de Emiratos Árabes Unidos y de Francia, fundó el equivalente ruso de Facebook, VKontakte, antes de vender su participación restante en 2014 ante la presión de las autoridades rusas.

Las autoridades francesas están investigando a Dúrov por las acusaciones de que Telegram no combatió adecuadamente la actividad delictiva en la plataforma y no cooperó lo suficiente con las solicitudes de las fuerzas del orden. Dúrov niega haber cometido ninguna irregularidad.