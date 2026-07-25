La UE acusa a TikTok de exponer a los menores a riesgos en línea

La Unión Europea acusó el viernes 24 de julio a TikTok de no proteger a los menores, dado que la configuración de sus cuentas los expone a riesgos como el ciberacoso y los comportamientos depredadores, por lo que la empresa podría enfrentarse a una cuantiosa multa.

La UE señaló que las cuentas de los menores solo deberían ser visibles para aquellas personas a las que hayan dado permiso. Los niños de 13 años o más pueden utilizar TikTok.

"Un alto nivel de protección no debería ser una opción que haya que activar; debería ser la configuración por defecto", afirmó la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, en un comunicado.

La UE ha intensificado sus esfuerzos para proteger a los menores con nuevas normas previstas para finales de este año que prohibirán a los niños menores de 13 años utilizar las redes sociales.

Ciberacoso y comportamientos depredadores

Bruselas inició su investigación sobre TikTok, propiedad del grupo chino ByteDance, en 2024 en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), una ley sobre contenidos en línea.

En virtud de la DSA, la configuración de las cuentas de los menores cuenta, por defecto, con las medidas de seguridad y protección más estrictas.

"La configuración de las cuentas de TikTok no cumple esta norma", señaló la UE en su valoración preliminar. Esta "sigue exponiéndolos a riesgos, como contactos no deseados, ciberacoso o comportamientos depredadores".

Un portavoz de TikTok afirmó que las cuentas de adolescentes cuentan con más de 50 funciones preconfiguradas de privacidad y seguridad, y destacó que las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto.

"Analizaremos estas conclusiones preliminares mientras seguimos colaborando de forma constructiva" con la UE, añadió el portavoz.